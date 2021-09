Covid. Famiglia in quarantena chiede aiuto ai Carabinieri che si mobilitano acquistando viveri e beni di prima necessità.

Il Covid-19 all’interno di una famiglia di Mazara del Vallo (Tp) impone una situazione d’emergenza al punto da spingere a chiedere aiuto all’Arma. A una tale richiesta di assistenza i Carabinieri si sono mobilitati volontariamente e a proprie spese acquistando viveri e beni di prima necessità, lasciando poi la spesa fuori dall’abitazione in quarantena.

In questo modo la famiglia in quarantena ha potuto far fronte alla situazione di emergenza e bisogno grazie al gesto di solidarietà da parte dei Militari dell’Arma. “Grazie di cuore per quello che avete fatto e per l’aiuto che ci avete dato”, le parole di ringraziamento ai militari da parte delle persone in quarantena.