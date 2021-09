Covid. Campofranco piange la sua quinta vittima: deceduto un uomo di 56 anni.

CAMPOFRANCO. Il Comune di Campofranco piange la sua quinta vittima per il Covid. Si tratta di una persona che doveva compiere 57 anni. A renderlo noto è stato il sindaco Rino Pitanza. L’uomo, secondo quanto riferito dal sindaco in un post, aveva lottato sino alla fine sul letto di ospedale con il Covid, ma non ce l’ha fatta.

L’uomo, G.B., era originario della vicina Castronovo di Sicilia ma da circa 30 anni si era trasferito a Campofranco dove si era fatto una famiglia. Lavorava alla forestale. Il sindaco ha inteso porgere le proprie condoglianze anche alla moglie e ai due figli dell’ennesima vittima del Covid in paese.