Campofranco. Federico Mancarella bronzo alle Paralimpiadi di Tokio. La gioia del sindaco Pitanza.

CAMPOFRANCO. Campofranco s’è svegliata oggi con un grande risultato sportivo: Federico Mancarella ha conquistato la medaglia di bronzo alle paraolimpiadi di Tokio 2020.

Per tanti campofranchesi, come ha rilevato il sindaco Rino Pitanza, è stata una notte trascorsa davanti la TV, per vedere Federico gareggiare tra i migliori al mondo della canoa. Dopo essere arrivato primo nella sua semifinale alle 03:00 di questa notte (ora italiana) nella finale per le medaglie svoltasi alle 04:30, Federico ha cominciato la sua gara come sempre carico di forza e volontà di fare bene, ma l’australiano McGrath si è dimostrato subito avanti a tutti, vincendo la medaglia d’oro.

Federico ha lottato sino alla fine con l’ucraino Syniuk che sul traguardo è arrivato davanti di 7 centesimi di secondo, uno spazio che non si può calcolare tanto è minimo, uno spazio che il fotofinish (fotografia sulla linea del traguardo) ha dato all’ucraino la medaglia d’argento.

“Ce l’abbiamo fatta – le sue prime parole al telefono questa notte in un misto di gioia e pianto – finalmente la medaglia è a casa… anni di sacrifici ripagati finalmente con una medaglia.” Poi la chiamata si è interrotta, ma è rimasta quell’emozione coinvolgente. Anche papà Calogero insieme alla mamma, ovviamente, è stato insonne davanti la tv e subito dopo la gara si è lasciato andare in un urlo liberatorio. “L’arrivo al traguardo è stata una liberazione – mi dice al telefono – questa medaglia ci ripaga di tutti questi anni di sacrifici, soprattutto Federico.”

Il sindaco Rino Pitanza ha commentato l’impresa sportiva di Federico Mancarella: “Una gioia indescrivibile, un risultato che sa di rivincita sulla vita, un successo che tutta Campofranco sta godendo con te, Federico. C’eravamo tutti su quella canoa, su quelle “pale” a spingerti verso quel traguardo. E alla fine ce l’hai fatta, Federico Mancarella da Campofranco”.