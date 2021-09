Caltanissetta. Scuola media “Verga”: concluse le attività del Piano Scuola Estate.

CALTANISSETTA. Si sono concluse presso la scuola secondaria di primo grado “G.Verga” le attività relative al piano scuola Estate “ Un ponte per un nuovo inizio”.

Un nutrito gruppo di alunni delle classi seconde e terze ha partecipato ai tre percorsi offerti dagli insegnanti: recupero di matematica; potenziamento di lingua inglese; laboratorio di scrittura creativa come potenziamento di italiano.

Nonostante il caldo e l’imminente inizio delle lezioni i ragazzi non hanno avvertito la fatica condividendo la gioia di stare insieme imparando ed hanno mostrato grande interesse e partecipazione per l’offerta formativa proposta. Grande soddisfazione ha espresso per l’iniziativa il Dirigente Scolastico dell’istituto Prof. Maurizio Lomonaco per le attività che hanno costituito un fiore all’occhiello per la scuola.