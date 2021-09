Caltanissetta. Riunione tecnica di coordinamento Forze di Polizia in Prefettura.

CALTANISSETTA. Nella mattinata odierna, presso i locali del Palazzo del Governo, il Prefetto ha presieduto una riunione tecnica di coordinamento delle Forze di Polizia.

Nel corso dell’incontro, sono state condivise le linee guida impartite dal Ministero dell’Interno in ordine all’adozione di misure a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione di competizioni calcistiche di rilevanza nazionale e si è provveduto a definire gli indirizzi cui attenersi in occasione di manifestazioni pubbliche, modulati in base ai diversi livelli di rischio epidemiologico (zona bianca /zona gialla) che connotano i contesti territoriali.

La riunione è stata anche occasione per illustrare le direttive ministeriali circa le misure di prevenzione dei contagi da adottare nell’ambito delle celebrazioni religiose ed, in particolare, in caso di svolgimento di processioni religiose.

Infine il Prefetto, in vista delle prime operazioni di demolizione del vecchio viadotto Salso della SS. 640, in programma per il prossimo 22 settembre, ha disposto un rafforzamento dei presidi di vigilanza e controllo sulle aree interessate, al fine di assicurare che l’abbattimento previsto si svolga in condizioni di massima sicurezza per la pubblica e privata incolumità.