Caltanissetta, Pignatone: “Sulla mafia non abbassare mai la guardia”

“Un plauso al Comando provinciale dei Carabinieri coordinati dalla Dda di Caltanissetta per l’operazione antimafia di questa mattina, denominata ‘Chimera’, che ha portato allo smantellamento della famiglia mafiosa Sanfilippo di Mazzarino, riconducibile alla Stidda, e all’arresto di 55 persone, accusate, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, omicidio, estorsioni, reati in materia di armi e di sostanze stupefacenti, aggravati dal metodo mafioso”.

Cosi’ il deputato alla Camera del Movimento 5 Stelle Dedalo Pignatone, che aggiunge: “Persino in un periodo di profonda crisi economica, qual e’ quello che stiamo vivendo, questo male assoluto che porta il nome di ‘mafia’, continua imperterrito per la sua strada, senza nessuna remora e nessun riguardo.

I membri della famiglia mafiosa erano pronti a utilizzare le armi in qualsiasi momento per perseguire gli scopi illeciti del loro clan e garantirsi il pieno controllo del territorio. Un fatto che dimostra quanto ancora, purtroppo, sia radicato e diffuso il fenomeno mafioso nel nostro territorio. E’ fondamentale non abbassare la guardia.

La lotta alla mafia riguarda ciascuno di noi e deve continuare sulle nostre gambe”.