Caltanissetta piange la morte di Rita Giliberto, storica organizzatrice di “Sicilia in – Premio Michele Abbate”.

CALTANISSETTA. Caltanissetta piange la scomparsa all’età di 59 anni di Rita Giliberto, moglie dell’av. Giuseppe Impaglione e per tanti anni organizzatrice, con la sorella Olga, del “Sicilia in- Premio Michele Abbate”.

La donna è deceduta nella serata di ieri. Una grande perdita per la Città quella di Rita Giliberto, molto conosciuta ed apprezzata a Caltanissetta per la sua instancabile attività di organizzazione del concorso di danza che ha permesso non solo di promuovere l’immagine di Caltanissetta in ambito nazionale, ma anche di valorizzare numerose ballerine provenienti da ogni parte d’Italia.

Una donna brillante che univa intelligenza e simpatia in una sintesi di umanità sempre apprezzata ed ammirata. Alla sua famiglia possano giungere le più sentite condoglianze da parte della Redazione del Fatto Nisseno.