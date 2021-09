Caltanissetta. Morte mons. Liborio Campione. Azione Cattolica: “E’ stato per tutti noi un punto di riferimento”.

“Il nostro carissimo Mons. Campione è tornato alla casa del Padre. È stato per tutti noi un punto di riferimento, sempre pronto a dare un consiglio di natura spirituale o pastorale a chiunque lo avvicinasse”.

Così Azione Cattolica Caltanissetta sulla morte avvenuta oggi di Mons. Campione. “Infatti – prosegue la nota – tra le tante qualità che aveva, a nostro avviso, due spiccano particolarmente: la capacità di consigliare e di incoraggiare. È stato Assistente Diocesano e Regionale dell’Azione Cattolica e ha sempre manifestato l’amore per la nostra Associazione. Oggi siamo tristi per la sua dipartita, ma grati al Signore per avercelo donato”.