Caltanissetta. Lunedì 20 settembre conferenza stampa per presentazione progetto “Equo Sport”.

CALTANISSETTA, Si svolgerà lunedì, 20 settembre, alle ore 10, in Viale Regina Margherita 28, presso la stanza del Segretario Generale Eugenio Maria Alessi, nella funzione di Dirigente dei Servizi Sociali del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta – già Provincia Regionale ‒, la conferenza stampa organizzata dalla Cooperativa Sociale Etnos in collaborazione con Nissa Football Club e con Scuola Calcio g&g Italia, per presentare “Equo Sport”.

“Equo Sport” è un progetto di integrazione e inclusione nato dall’unione tra la Cooperativa Sociale Etnos, la Nissa Football Club e la Scuola Calcio g&g Italia. Si propone di promuovere lo sport, in modo particolare il calcio, come strumento di integrazione e inclusione, affinché si possano offrire eque opportunità di partecipazione attiva nell’ambito sportivo a soggetti di qualunque status sociale, economico, politico, etnico mediante un processo di fidelizzazione volto a creare rete e relazioni che possano diventare mezzo di cambiamento e un nuovo modello di Economia Civile.

“Equo Sport” si inserisce all’interno del progetto SAI Sistema Accoglienza Integrazione, promosso dal Ministero dell’Interno e gestito dal Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta. Sullo sfondo di un territorio in difficoltà, come quello siciliano, è importante agire nell’interesse della singola persona, cercando di scardinare quei preconcetti che vogliono la crescita di una società egoista, indifferente, manifesto si disuguaglianza o di violenza. Partendo da una piccola comunità, quale Caltanissetta, si tenta di espandersi, fedeli a valori che si basano sul rispetto reciproco e sull’amore verso il prossimo.