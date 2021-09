Caltanissetta. Il ringraziamento del sindaco Gambino al generale Daidone che lascia il comando provinciale dei Carabinieri.

CALTANISSETTA. Il generale dei carabinieri Baldassare Daidone lascia il comando provinciale di Caltanissetta, per un nuovo e prestigioso incarico a Milano. Nell’occasione, il sindaco Roberto Gambino ha inteso porgere il suo saluto al generale per l’opera meritoria svolta in questi anni a Caltanissetta, augurandogli di proseguire nella sua attività al servizio della legalità.

Lo ha fatto con una nota: “Dopo tre anni di servizio nella nostra città, stasera Baldo ci ha salutato; sin dal mio insediamento c’è stata grande collaborazione con il comandante Daidone e con l’Arma tutta. Abbiamo percorso insieme una strada difficilissima fatta di lock down, zona rossa, lotta alla criminalità organizzata, lotta alla micro criminalità, controllo del territorio, sempre in collaborazione con le altre forze dell’ordine, con la prefettura e con la magistratura”.

Il sindaco ha infine ringraziato il generale Daidone “A nome della città di Caltanissetta che ti ricorderà sempre presente e operativo ma soprattutto ricorderà te e la tua famiglia perfettamente integrati nel tessuto sociale della nostra città. In bocca al lupo per il tuo nuovo e prestigioso incarico, auguri a te ed alla tua famiglia per la nuova vita che vi aspetta in una sede importante come Milano”.