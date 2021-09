Caltanissetta. Grande attesa al Teatro Margherita per il recital della pianista Jin Ju.

CALTANISSETTA. E’ in programma domani 18 settembre nel Teatro Margherita di Caltanissetta il Recital della Pianista Jin Ju. Il programma di questo grandissimo evento prevede musiche di Bethoven (Sonata op. 101), Chopin (Barcarola Op. 60), Beethoven (Sonata Op. 109) e Chopin (Fantasia Polonaise Op. 61).

Riconosciuta dalla critica internazionale come una delle più interessanti artiste della sua generazione per la perfezione tecnica, la sensibilità appassionata e l’incredibile trasparenza dei dettagli narrativi e valutata in Cina tra i più grandi virtuosi del suo Paese, Jin Ju è un astro crescente nel panorama pianistico internazionale.

Nata a Shanghai da una famiglia di musicisti ha ottenuto il Diploma e il Master al Conservatorio di Pechino, il Master all’Accademia Pianistica Internazionale di Imola, il Diploma e Medaglia d’Oro in “Professional Performance” del Royal Northern Music College di Manchester ed è stata premiata in prestigiosi concorsi internazionali quali il Cajkovskij di Mosca e il Queen Elizabeth di Bruxelles.

Jin Ju è membro di facoltà al Conservatorio Centrale di Pechino e ha insegnato al RNMC di Manchester. Tiene numerose masterclass in Cina, Europa e Stati Uniti ed è docente presso la Fondazione Accademia Internazionale “Incontri con il Maestro” di Imola, dove ricopre anche il ruolo di Direttore Artistico del “China Project”.

Il nome di Jin Ju è risuonato in tutto il mondo dopo il concerto nella Sala Nervi del Vaticano, dove si è esibita su sette pianoforti d’epoca per Papa Benedetto XVI. Il 30 dicembre 2020 Jin Ju è stata insignita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella della prestigiosa onorificenza di “Cavaliere della Repubblica Italiana”.