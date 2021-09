CALTANISSETTA. Aggiornamento per quanto riguarda la distribuzione idrica in alcune zone di Caltanissetta. Considerato il perdurare della riduzione della portata idrica al comune di Caltanissetta da parte di Siciliacque, è stata resa nota la programmazione della distribuzione per i prossimi giorni:

24/09 zona Sanatorio

25/09 zona Firrio

Le zone in regime h24 passeranno ad una distribuzione giornaliera. La distribuzione in tutte le altre zone della città rimane invariata.