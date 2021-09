Caltanissetta. Domani si commemora il vice brigadiere dei carabinieri Salvo D’Acquisto.

CALTANISSETTA. Nel 78° anniversario della barbara uccisione del Vice Brigadiere dei Carabinieri Reali, M.O.V.M. (Medaglia d’Oro al Valor Militare), Servo di Dio Salvo D’Acquisto, la Delegazione di Caltanissetta dell’Associazione Internazionale Regina Elena Odv, insieme all’Associazione nazionale Amici della Real Casa Savoia ed a Tricolore – Associazione Culturale, il 23 settembre 2021, alle ore 17.00, in via Salvo D’Acquisto, ai piedi della lapide inaugurata nel 2008 dal fratello dell’Eroe (Dr. Alessandro) e da S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia, verrà deposta una Corona d’Alloro per ricordare il nobile sacrificio di questo giovane rappresentante della Benemerita.

Alla cerimonia saranno invitate le autorità civili e militari ed una rappresentanza dell’ANC “Ugolini” di Caltanissetta e dell’ANB “Li Voldi” di Caltanissetta.

La Cerimonia si svolge con il Patrocinio gratuito della Pro Loco di Caltanissetta, del Lions Club Caltanissetta dei Castelli e del Royal Eagles Club di Caltanissetta. La collaborazione tecnica è dell’Associazione Francesco Amico. Alle ore 19.00 si parteciperà alla Santa Messa in suffragio dell’Eroe fatta Celebrare dalla Delegazione Nissena delle Guardie d’Onore presso la chiesa di San Biagio.