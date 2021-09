Caltanissetta, docenti di francese del R. Settimo premiati dall’Alliances Françaises

La Federazione delle Alliances Françaises d’Italia, ente accreditato MIUR per la formazione dei Docenti di Lingua Francese e dei Docenti Clil /Émile, dopo aver esaminato tutti i lavori didattici prodotti dai docenti nel corso delle ultime Formazioni annuali delle JPF-Sicilia (Journées pour le Français), ha ritenuto opportuno premiare l’unità didattica “Le cancre”, elaborata dai docenti di Lingua Francese del Liceo “R. Settimo” nel corso della formazione JPF-2018 /2019. La scheda didattica è stata scelta per la valenza del suo contenuto, pienamente rispondente agli obiettivi fissati dagli esperti formatori: insegnare la pronuncia del Francese in una classe di lingue.

L’unità prescelta sarà pubblicata sulla piattaforma Moodle di Formationcontinue.it nella sezione “Fiches didactiques”.

Le prof.sse Rosa Anna Bracco, Anita Cirneco ed Angela Cancilla hanno ricevuto, come riconoscimento, un badge nominale per la didattica FLE 2018/2019 (Français Langue Étrangère), mentre alle docenti madrelingua, le prof.sse Antoinette Bonsangue e Christiane Mastrosimone, è stato assegnato un Badge “ CLIL /EMILE”.

Tutto il sottodipartimento di lingua francese ha collaborato per produrre un’unità pedagogica destinata ad un pubblico di adolescenti del biennio della Scuola Secondaria Superiore, partendo da una celebre poesia di Jacques Prévert,“Le cancre”, ovvero”L’alunno svogliato”.Tramite il supporto di documenti Web, di specifiche attività comunicative, linguistiche e socioculturali è stato attuato un percorso didattico, a tappe, atto a sviluppare le competenze richieste in una classe di lingue di livello A2.

L’attività è coordinata dalla Dirigente Irene Cinzia Maria Collerone.