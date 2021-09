Caltanissetta. Dal 14 settembre al via corso di autodifesa femminile metodo Krav Magà.

CALTANISSETTA. Partirà a Caltanissetta e in altre città Italiane martedì 14 settembre dalle ore 10.30/12.00 il nuovo Corso di Autodifesa Femminile metodo Krav Magà , proposto dal settore Nazionale Jujitsu Csen , Israel Kapap Krav Magà , che permetterà alle donne di imparare a difendersi in maniera semplice in poco tempo, una vera rivoluzione a 360° basata completamente sull’istinto a difendersi e sulle proprie capacità di reazione, un percorso basato su principi e sullo sviluppo di un automatico senso di autodifesa reale che chiunque può imparare in modo sano e costruttivo.

Caratteristica fondamentale del corso: crescita dell’autostima e della motivazione personale. «Una donna deve poter percorrere strade a piedi senza alcuna paura di incontrare qualcuno che possa ledere la sua libertà. Un Vero Corso di difesa personale è solo un piccolo strumento per rafforzare l’autonomia femminile e permette di garantire la stessa dignità tra uomo e donna. È una possibilità per iniziare a rimuovere ostacoli che impediscono le pari opportunità».

Per iscrizioni rivolgersi : asd Samurai Dojo. Via Renato Guttuso, 23 Caltanissetta – : tel. 3803101373. Il corso è diretto dal Responsabile Nazionale Csen Maestro Alfonso Torregrossa , Life Coaching , insegnante esperto di metodologie di auto-protezione e prevenzione delle aggressioni, consulente esperto in Scienze forensi, investigative e criminologiche e Autore del libro : impara a difenderti reperibile su Amazon.