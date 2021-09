Caltanissetta, Cooperativa Etnos premiata da Coldiretti per il progetto Restart!

Una serata da Oscar per il team guidato da Cooperativa Etnos: per la categoria “Noi per il sociale” è stato premiato, a Taormina, con l’Oscar Green di Coldiretti il progetto Restart! sostenuto da Fondazione con il Sud e Fondazione Enel cuore ONLUS.

Durante la serata, condotta da Stefania Petyx, sono state, inoltre, premiate le idee più innovative dei giovani agricoltori siciliani. Il progetto Restart! ha riscosso grandissima attenzione da parte del pubblico e delle Istituzioni come esempio di integrazione sociale e lavorativa nell’ambito della violenza di genere.

Sul palco si sono alternate le testimonianze di Fabio Ruvolo, presidente del capofila di progetto Cooperativa Sociale Etnos, di Maria Giusi Cannio, responsabile delle attività sociali di Casa Rosanna, di Salvo Scuderi, presidente della Cooperativa Agricola Colli Erei e di Giovanna, ospite della struttura e vittima di violenza. Toccante la presentazione del progetto, durante la quale è arrivata come un pugno nello stomaco la testimonianza di una donna come tante che si è ritrovata nel vortice della violenza e che ha trovato serenità e riscatto in un nuovo progetto di vita grazie al supporto del personale di Restart!

“Sono felicissimo del risultato e soprattuto della presenza di Giovanna – ha dichiarato Fabio Ruvolo – perché finalmente ci mettiamo la faccia. Vivendo in una struttura a indirizzo segreto non possiamo comunicare in modo troppo evidente le nostre iniziative e le attività delle donne. Chiediamo alle Istituzioni – ha continuato Ruvolo – che si impegnino per garantire il lavoro delle donne vittime di violenza, unico mezzo per un riscatto totale ed effettivo dalle loro storie negative”.

Grandissima la soddisfazione degli altri partner di progetto: attestati di stima sono giunti dalla Fondazione Exodus di Don Antonio Mazzi per voce di Franco Taverna, dal prof. Orazio Licciardello dell’Università di Catania e da parte di tutti i collaboratori del progetto.

Il video della premiazione: https://www.youtube.com/watch?v=lI3gdaduUeU