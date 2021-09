Caltanissetta. Aiello (Lega): “Quartiere Santa Petronilla abbandonato dall’Amministrazione Comunale”.

CALTANISSETTA. “Mentre l’Amministrazione Comunale perde tempo andando alla ricerca di chi dovrebbe potare gratis gli alberi, pericolosi rami continuano a cadere in aree frequentate da famiglie con bambini” – lo dichiara il consigliere comunale della Lega, Oscar Aiello, a seguito di un sopralluogo effettuato nei pressi dell’ex scuola elementare Santa Petronilla.

“Il Quartiere Santa Petronilla, che è frequentato, oltre dai residenti, anche dal personale scolastico, dalle famiglie e dai bambini che si recano all’Istituto Comprensivo “Antonio Caponnetto” – fa sapere Oscar Aiello – si trova attualmente in uno stato di pericolo e degrado a causa delle negligenze e delle omissioni dell’Amministrazione Gambino, che invito a prendere atto della seguente situazione: alberi con rami pericolosi, alcuni già spezzati a metà, altri in procinto di spezzarsi, altri ancora caduti e dimenticati a terra; limitrofo parco giochi in stato di degrado e quasi inaccessibile a causa della folta vegetazione.

A breve la scuola riprenderà a pieno ritmo in presenza – aggiunge il Consigliere Aiello – pertanto sotto i summenzionati pericolosi alberi parcheggeranno auto e passeranno persone con bambini. Tanti sono i rami che stanno per crollare – conclude il Capogruppo della Lega – occorre quindi intervenire con le potature prima possibile, eliminando situazioni di potenziale pericolo”.

E’ questo che il consigliere comunale Oscar Aiello ha chiesto al Sindaco Gambino, presentando dopo il sopralluogo un’Interrogazione Consiliare avente ad oggetto lo stato di pericolo e degrado del Quartiere Santa Petronilla.