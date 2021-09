Caltanissetta, Aiello: “Alberi caduti, pericolo per i passanti e segno di degrado urbano”

“Un grosso albero, crollato sul piazzale antistante la Chiesa Madonna della Catena, sarebbe lì a terra da tantissimo tempo a degradare e rendere pericolosa l’area e mai nessuno ha provveduto alla sua rimozione. Desta inoltre preoccupazione un altro grande albero che, visivamente inclinato sempre sul piazzale, potrebbe crollare da un momento all’altro” – lo fa sapere il consigliere comunale della Lega, Oscar Aiello, che su richiesta di alcuni residenti ha effettuato un sopralluogo.

“A testimonianza della negligenza dell’Amministrazione Comunale anche nei confronti di luoghi sacri – aggiunge Oscar Aiello – vi è la mancanza del parapetto in legno nella scalinata dinnanzi la Chiesa, un ulteriore pericolo per le famiglie di fedeli, principalmente anziani, che frequentano la Chiesa Madonna della Catena. Chiederò pertanto al Sindaco di intervenire per eliminare i pericoli nel più breve tempo possibile”.

Per dare voce ai cittadini scontenti è stata presentata dal Consigliere Aiello un’Interrogazione consiliare avente ad oggetto “Degrado e pericolo piazzale Chiesa Madonna della Catena”.