Caltanissetta. A conclusione il progetto “Ci vediamo alla Villa Grande” tra socialità e inclusività.

CALTANISSETTA. La seconda edizione del progetto “Ci vediamo alla Villa Grande”, Centro Estivo realizzato dall’ Associazione di promozione sociale “Sulle ali della musica”, partita il 26 luglio, si avvia a conclusione. Finanziato dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato autorizzato dall’Amministrazione Comunale di Caltanissetta. Il progetto si è svolto, come lo scorso anno, nella Villa Amedeo, ogni mattina, dalle 9,00 alle 12,00, dal lunedì al venerdì. Sono stati coinvolti circa 70 bambini e adolescenti dai 5 ai 17 anni, con una media di 40 presenze giornaliere. Durante le attività del centro, promosse e assistite da docenti specializzati ed animatori, sono stati realizzati laboratori musicali, sportivi, artistico-creativi, di giochi, d’inglese, di danza, di scacchi e di fotografia.

I piccoli partecipanti alle attività ludico-didattiche, insieme ai loro genitori, hanno mostrato di gradire tantissimo il lavoro svolto dagli operatori, apprezzandone la professionalità, l’umanità e lo spirito dì inclusione, doti che hanno promosso e stimolato lo sviluppo dei rapporti sociali e la crescita dello spirito di gruppo. L’attività del Centro estivo si concluderà Sabato alle 11,00, alla Villa Amedeo, quando, alla presenza delle autorità comunali e dei genitori, i bambini ed i ragazzi saluteranno amici e adulti con performance musicali e coreografiche, lavoretti, disegni, e foto realizzati al centro estivo.

La Presidente dell’APS “Sulle ali della musica”, prof.ssa Laura Failla, insieme al Direttivo dell’APS, composto dalla Prof.ssa Luigia Emilia Perricone, Prof.ssa Laura Mosca, Dott. Marco Lacagnina, ringraziano l’Assessore alle politiche sociali e socio sanitarie Cettina Andaloro, la Direzione VII, nelle persone del Dirigente Dott. Giuseppe Intilla, e della Dott.ssa Giusi Licata Caruso, il Sindaco e il Vicesindaco per la fattiva collaborazione Si ringraziano inoltre i collaboratori del centro estivo, il segretario Ing. Roberto Vitale, i docenti ed animatori, Marco Lacagnina, Chiara Cimino, Antonio Torregrossa, Crstina Garlisi, Roberto Giordano, Luca Di Pietra, Nicola Baglivo , Martina Marotta, Katia Gurrera, Federica Tramontana, Mattia Augello, Stefania D’amico e Davide Cammilleri.

L’Associazione Sulle ali della musica, che ha al suo attivo un centinaio di iscritti, la scorsa primavera ha portato avanti, il progetto “Facciamo musica”, vincitore del bilancio partecipativo 2018, che prevede l’insegnamento dello strumento musicale, nelle scuole secondarie di I grado. Gli strumenti di studio sono: pianoforte, chitarra, violino, batteria e canto moderno. Le lezioni sono state svolte al momento per tre scuole, F. Cordova, G. Verga e, S. Barbara; hanno partecipato, dopo accurata selezione, circa 40 alunni, tutti con profitto e alcuni dei quali si sono rivelati molto dotati di talento musicale e buona volontà. A loro sono stati affidati, in comodato d’uso, gli strumenti musicali necessari allo studio domestico. Si ringraziano i Dirigenti scolastici che ci hanno segnalato gli alunni, i parroci delle parrocchie San Marco e Santa Barbara che hanno messo a disposizione i locali, l’Assessore Marcella Natale, il Dott. Giuseppe Intilla, responsabile del servizio e la Dott.ssa Giuditta Costanzo, per la loro collaborazione. Il Direttivo dell’APS si complimenta con le docenti che hanno svolto un eccellente lavoro, le Prof. Francesca Costanzo, Giorgia Anzalone, Miriana Di Pasquale e Laura Failla.