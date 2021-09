Bando “Sport e Periferie”. Finanziati progetti in 5 Comuni della Provincia. Azzurra Cancelleri (M5S): “Bella opportunità per il territorio”.

“E’ stata di recente resa nota la graduatoria dei progetti relativi al bando ”Sport e Periferie” per l’anno 2020 e sono molto felice di apprendere che 5 comuni della provincia nissena sono stati ammessi al finanziamento. Vallelunga Pratameno, Caltanissetta, Villalba, Serradifalco e Niscemi riceveranno nei prossimi mesi un contributo pari a 700 mila euro per ciascuno dei loro progetti concernenti l’impiantistica sportiva” annuncia Azzurra Cancelleri, deputata nissena del Movimento 5 Stelle che precisa: “oltre 3 mila richieste erano pervenute e l’ammissione al finanziamento non era affatto facile e scontata; per questo mi congratulo con le amministrazioni e gli uffici tecnici di questi comuni perché sono stati in grado di elaborare un progetto interessante ed in linea coi criteri indicati dal bando”.

“Sport e periferie” è il Fondo istituito dal Governo per realizzare interventi edilizi per l’impiantistica sportiva, volti al recupero degli impianti esistenti e individua come finalità il potenziamento dell’agonismo, la rimozione degli squilibri economico-sociali e l’incremento della sicurezza urbana; per l’anno 2020 si è previsto uno stanziamento di risorse pari a 140 milioni di euro” spiega la Cancelleri.

“Prossimamente saranno rese note le indicazioni relative alla procedura e agli adempimenti propedeutici alla sottoscrizione della convenzione prevista dal bando. E sono certa che questi finanziamenti saranno una bella opportunità per il territorio e per tutta la comunità perché potenziando l’offerta in ambito sportivo, ci saranno innumerevoli benefici per tantissimi ragazzi in termini di inclusione sociale, condivisione e l’aggregazione”. Conclude la deputata pentastellata.