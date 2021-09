Auto con 4 giovani a bordo precipita in un burrone nell’Agrigentino: diciottenne perde la vita, tre i feriti.

Tragedia della strada lungo la sp 24 Burgio – Lucca Sicula nell’Agrigentino. Qui un diciottenne ha perso la vita in un incidente. La vittima era su un’auto assieme ad altri tre ragazzi precipitata in un burrone.

Sul posto sono giunti ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri. Gli altri 3 giovani occupanti della vettura sono rimasti feriti. Uno di loro è in gravi condizioni ed è stato trasferito d’urgenza in elisoccorso in un ospedale di Palermo. In queste ore i carabinieri stanno ricostruendo l’esatta dinamica di quanto accaduto.