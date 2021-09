Asp Caltanissetta, Mancuso (FI): “Ho sentito Razza, martedì sarà qui. Chiederò il ripristino livelli essenziali per la sanità nissena”.

“Ho appena sentito l’assessore alla salute, Ruggero Razza, il quale ha sostenuto la sua buonafede a garanzia del territorio. Ecco perché abbiamo concordato un incontro chiarificatore per martedì nel quale ribadirò una mia priorità: il ripristino dei livelli essenziali per la sanità nissena, anche in periodo di pandemia. Fermo restando che confermo quanto detto sul manager dell’Asp di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone, il cui comportamento è privo di giustificazioni, anzi necessita urgenti provvedimenti”. Lo afferma il deputato di Forza Italia all’Ars, Michele Mancuso.