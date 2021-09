Alunno positivo al Covid. A Siracusa classe in isolamento domiciliare. Attivata la Dad.

Un caso di positività al Covid19 si è registrato all’interno di una classe del liceo classico “Tommaso Gargallo” di Siracusa. Gli studenti, come prevedono i protocolli sanitari, una volta accertato il caso di positività, dovranno restare in isolamento domiciliare. Nel contempo è stata per il momento attivata la Didattica a distanza.

Dopo di che gli stessi studenti si sottoporranno all’esame del tampone molecolare per verificare se anche loro abbiano o meno contratto il virus. Nel contempo l’Asp sta tracciando i contatti dell’alunno positivo al fine di arginare un eventuale situazione di propagazione del contagio.