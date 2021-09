Al Mamma Rita di Mussomeli: ”Sostegno per l’inclusione attiva. Formazione, lavoro, networking”. “Il settore Bio cresce e si fa impresa”.

MUSSOMELI – Incontro del 23 settembre 2021 al Mamma Rita di Piazza Umberto di Mussomeli col relatore Girolamo Sugamele, imprenditore nel settore agricolo. L’incontro è realizzato nell’ambito del progetto ”Sostegno per l’inclusione attiva. Formazione, lavoro, networking”, volto a miglioramento delle politiche sociali e lavorative dei comuni del Distretto D10 che comprende i comuni di Mussomeli, Acquaviva Platani, Campofranco, Sutera, Vallelunga Pratameno, Villalba. Il tema dell’incontro: “Il settore Bio cresce e si fa impresa”. Il settore Bio cresce e si fa impresa è il tema dell’incontro con Girolamo Sugamele, imprenditore nel settore agricolo, fondatore del brand “Orto di Mimì”. Mimì Home to You è un progetto siciliano nato dall’idea di portare nelle tavole degli italiani, ogni settimana, prodotti direttamente dalle migliori Aziende Agricole del territorio. Il progetto è nato da una idea semplice: sfruttare le nuove tecnologie per far conoscere i prodotti siciliani a tutti e dare la possibilità di gustare, ogni settimana, la loro qualità e la freschezza. Al termine dell’incontro è seguito un aperitivo offerto ai partecipanti.