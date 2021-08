Villalba, cinquantenni festeggiano il loro mezzo secolo di vita

VILLALBA – Classe 1971 a raccolta e da un censimento sommario effettuato fra i villalbesi, una trentina, sparsi in ogni parte del globo, sono stati raggiunti telefonicamente per informali di una iniziativa che alcuni promotori intendevano porre in essere per festeggiare il loro mezzo secolo di vita. Ma solo una decina hanno risposto positivamente all’appello e così, in occasione delle ferie estive ed in concomitanza dei tradizionali festeggiamenti di agosto in onore del Patriarca San Giuseppe, sabato,vigilia di ferragosto, hanno dato il via alla loro fausta ricorrenza per brindare e gioire insieme in questa felice circostanza. Una messa di ringraziamento nella chiesa Madre, celebrata dal Parroco Arciprete Padre Achille Lomanto il quale si è congratulato con loro per il raggiungimento dei cinquant’anni di vita vissuti che li ha visti protagonisti, in ogni circostanza della loro vita, durante tutto questo periodo, Una messa di ringraziamento, dunque, come auspicio per il prossimo futuro. Si tratta di villalbesi doc, anche se qualcuno ha trapiantato altrove le proprie tende, mantenendo, comunque, saldo il legame col paese natio. La serata è stata caratterizzata da alcune ore di convivialità in un locale cittadino col classico taglio ed assaggio anche della torta, dove c’era scritto” 50 anni di saggezza, di bellezza e di amicizia”. Spumante e pergamene hanno fatto da cornice all’evento. Un appuntamento festaiolo, dunque, in tempo di pandemia, auspicando per tutti un presto ritorno alla normalità per i successivi 50 anni, data della seconda tappa da festeggiare. Sono arrivati da Alberga. Genova e da altre località del Nord, mentre altri sono tuttora residenti a Villalba. Trattasi di Valerio Annaloro (Tecnico navale), Filippo Territo (guardia penitenziaria), Calogero Immordino (ragioniere), Antonio Lodato (operaio metalmeccanico) Giuseppe Lodato e Rosario Miserendino (operai forestali) Salvatore Colletti( pizzaiolo) e le casalinghe Giovanna Nalbone ed Enza Nalbone.