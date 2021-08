Sommatino. Gran successo per il Grest 2021.

SOMMATINO. Ha registrato un successo importante il Grest 2021, con la partecipazione di tanti bambini e l’impegno di padre Domenico e padre Daniele. Il sindaco Elisa Carbone ha voluto complimentarsi per la riuscita di questa bellissima iniziativa. “Tanta felicità ed emozione nel tornare a rivedere bambini e ragazzi giocare insieme ha detto il sindaco – questa pandemia ci ha imposto limiti e divieti che già gli adulti hanno fatto fatica a comprendere. Pensiamo, quindi, a quanto sia stato difficile per i più piccoli interrompere di colpo le proprie relazioni ed a quanto possa essere complesso tornare a ricostruirle”.

Il primo cittadino sommatinese ha ringraziato tutti coloro che hanno voluto e reso possibile il Grest 2021, ai bambini ed alle famiglie, agli animatori la cui attività è un bellissimo esempio per tutti noi, a Padre Domenico e Padre Daniele che sono presenze costanti. “Siamo felici di essere stati come Amministrazione Comunale, ancora una volta, al loro fianco. L’augurio per la nostra comunità è quello di tornare a stare INSIEME, riscoprendone il vero significato”.