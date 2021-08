Siciliacque, martedì interruzione idrica a Delia e Sommatino

Siciliacque comunica che alle ore 08:00 di martedì 3 agosto sarà interrotta la fornitura ai comuni di Delia e Sommatino per eseguire alcuni interventi di manutenzione non più differibili sull’acquedotto Fanaco nel tratto idraulico compreso fra il partitore Taverne ed il partitore Grasta.

Gli interventi previsti riguardano la sostituzione tratto di condotta in c.da Grasta, l’intervento di riparazione condotta in c.da Cozzo Cicero e l’intervento di riparazione condotta in c.da Grasta.

I lavori di riparazione avranno una durata di 10 ore e si prevede di ripristinare le normali forniture per il Comune di Delia: entro le ore 06:00 del 04/08/21 e di Sommatino entro le ore 10:00 del 4/08/21.