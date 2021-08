San Cataldo. Modaffari: “Stop amianto. Bisogna chiedere subito la bonifica dell’ex miniera di Bosco”.

SAN CATALDO. “Stop presenza di amianto nel nostro territorio comunale”. E’ la finalità che intende portare avanti sul piano programmatico il candidato sindaco Giampiero Modaffari in vista delle prossime elezioni amministrative: “Questa è un’altra azione forte ai fini ambientali – ha rilevato – l’ex miniera di Bosco-Sezione San Cataldo non può e non deve essere la pattumiera del centro Sicilia. Sarebbe un attentato alla salute pubblica, più di quanto non lo sia dopo il frettoloso abbandono, lasciando sul campo oltre 10.000 mq di elementi in cemento amianto e altro materiale inquinante”.

Il candidato sindaco ha ribadito: “Metteremo in atto un’azione energica a salvaguardia dell’ambiente, sinonimo di salute pubblica. Richiedere subito e con forza la bonifica del sito della ex miniera. La nostra Città ed il nostro Territorio hanno subito e subiscono troppe inaccettabili ed inspiegabili morti per tumore”.