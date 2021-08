San Cataldo. L’Associazione “Giuseppe Amico Medico” dona al vice ministro Castelli annullo postale dedicato ai Sanpaoloni.

SAN CATALDO. A margine della visita istituzionale che il vice ministro dell’Economia e delle Finanze, l’onorevole Laura Castelli, ha effettuato a San Cataldo nella giornata di ieri, 30 lugli, e del confronto con i commissari prefettizi del Comune, la Stessa, accompagnata dall’onorevole Dedalo Pignatone, si è trattenuta per un breve incontro con l’Associazione Culturale Giuseppe Amico Medico rappresentata per l’occasione dal vicepresidente Vincenzo Provenzano, dal segretario Salvatore Gigante e da alcuni soci, tra cui Rosario Tabone e Maria Provenzano.

Gigante e Provenzano hanno illustrato al vice ministro l’importanza delle tradizioni sancataldesi e dell’apporto in termini di cultura, anche intesa come opportunità economica, per l’intera comunità. L’onorevole non ha mancato di sottolineare le sue radici siciliane, la famiglia materna è di Riesi, e dell’interesse, da sempre nutrito, per i riti che caratterizzano la nostra terra, in particolare, durante il periodo pasquale.

Nel salutarla il vice presidente l’ha omaggiata con i libri “Trent’anni” di Francesco Scarantino che ripercorre i primi tre decenni di vita dell’Associazione, “San Cataldo. La Città della Scinnenza e dei Sanpaoloni” di Claudio Arcarese che racconta con testi e immagini la Settimana Santa sancataldese, e, ancora, con l’elegante folder, la cartella filatelica a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo,

una cartolina annullata ed affrancata e una busta primo giorno di emissione che è stata realizzata per il lancio del francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “Le Festività” dedicato proprio ai “Sanpaoloni” di San Cataldo emesso il 5 giugno del 2020, dal Ministero dello Sviluppo Economico. Il francobollo, stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in occasione del quarantennale dell’associazione, mostra la sfilata dei giganti processionali di cartapesta con sullo sfondo, la Chiesa di Maria SS. del Rosario con l’adiacente torre civica, mentre in primo piano un uomo e una donna che assistono alla sfilata.