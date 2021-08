San Cataldo. Casa di cura “Regina Pacis” è nella lista delle strutture della rete formativa Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale dell’Università di Catania.

SAN CATALDO. In merito all’articolo nel quale è stato reso noto che la Casa di cura Regina Pacis è titolare di una scuola di specializzazione in chirurgia, si tiene a precisare che la stessa Casa di Cura non è titolare di una Scuola di Specializzazione in Chirurgia, come erroneamente riportato, ma è stata inserita per l’anno accademico 2020/21 nella Lista delle Strutture della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale dell’Università di Catania.

Resta comunque il fatto che si tratta di un riconoscimento importante e di prestigio che qualifica ulteriormente la Casa di cura sancataldese.