San Cataldo. Al Teatro “La Condotta” domani sera il giornalista Rosario Sardella racconta i tanti volti dell’Africa.

SAN CATALDO. Riprendono gli appuntamenti estivi all’aperto nel Giardino del nespolo del Teatro d’essai La Condotta, il cui direttore artistico è Michele Celeste, ubicato in C.so Vittorio Emanuele n 10, nel cuore di San Cataldo (CL) e a pochi passi dal Municipio (direzione ospedale).

Domani, venerdì 20 agosto, Rosario Sardella, reporter di TV 2000 e giornalista di L’Avvenire e L’Espresso, ci condurrà con il suo racconto vissuto in prima persona e i video realizzati, in un viaggio nell’Africa inedita e non conosciuta di chi emigra, in condizioni disperate, verso l’Europa. Durante la serata sarà possibile acquistare copia del libro-inchiesta “Perchè non se ne stanno a casa loro?”.

L’incontro con Sardella sarà l’occasione per conoscere i tanti volti dell’Africa, terra di numerose culture e lingue da cui provengono molti di coloro che vengono percepiti come i disturbatori alle nostre frontiere. Il ritornello sempre più frequente è: «Perché non se ne stanno a casa loro?». Ma cosa significa «casa loro?». E poi siamo davvero così sicuri che l’Africa si stia riversando in Europa? E in che condizioni vive chi resta? Storie e testimonianze raccolte dallo stesso Autore, in Africa, e raccontate in questo libro. Un viaggio in quattro Paesi, per mettere in luce i drammi, le angherie, la povertà che ancora oggi affligge quella parte del mondo, non sempre rappresentata sugli scenari mondiali.

L’appuntamento di venerdì prossimo è stato fortemente voluto dal Teatro d’essai La Condotta, essendo questo un teatro, unico in Europa, ad essere stato costruito da artisti italiani e artisti immigrati provenienti dai Centri di accoglienza del nisseno, che così hanno lasciato una traccia culturale indelebile del loro passaggio a San Cataldo. Nel 2015 La Compagnia OfficinaTeatro, fondata e diretta da Michele Celeste, accoglieva artisti pakistani, africani ed afghani portando in scena spettacoli, i cui proventi furono investiti per la creazione di uno spazio teatrale all’interno di un vecchio palazzo nobiliare di fine Ottocento, una volta sede della Condotta Medica.

Tutt’oggi sia la Compagnia sia il Teatro hanno una forte connotazione interculturale

L’ingresso alla serata è gratuito, con contributo volontario libero, ed è riservato ai Soci del Circolo Teatro d’essai La Condotta. Per diventare soci occorre richiedere preventivamente la tessera. INFO cell 338 1121631. L’ingresso nel Giardino del nespolo è possibile dalle ore 20,30 alle ore 21,15. L’incontro con Rosario Sardella avrà inizio alle ore 21,30. Durante la serata si potrà usufruire del Servizio Bar riservato ai Soci.

La prenotazione è obbligatoria e si effettua tramite WhatsApp (cell 338 1121631) oppure online: www.teatrolacondotta.it [clicca su “prenota ora” e compila il modulo in tutte le sue parti]

L’ingresso è consentito ai soci in possesso di Green pass o certificazione di tampone con esito negativo.