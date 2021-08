Riesi. Covid. Domani 20 agosto nuova campagna di vaccinazione.

RIESI. Sono in programma domani 20 agosto le vaccinazioni anti Covid a Riesi.

Per prenotarsi nella piattaforma dell’Asp è necessario essere residenti a Riesi e far parte delle seguenti categorie (che verranno verificate al momento della somministrazione): Fascia d’età dai 16 ai 59 anni (coorte 2005), Personale Scolastico, Forze dell’ordine, 60/69 anni, 70/79 anni, Over 80, Soggetto vulnerabile per patologia, Convivente con aventi diritto, Caregiver con aventi diritto, Personale Sanitario Operante in Struttura Sanitaria, Personale Non Sanitario Operante in Struttura Sanitaria.

Chi non rientra in queste categorie, e si prenota tramite il portale, non potrà avere somministrato ugualmente il vaccino.