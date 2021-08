Mussomeli, 34° Festa dei Bambini. Commemorato il fondatore nel decennale della sua morte

MUSSOMELI – In tempo di pandemia , è stata l’edizione special 2020/2021 quella della 34^ festa dei bambini svoltasi, mercoledì sera, al Teatro Genco del Parco Urbano di Mussomeli, che ha ricordato, con l’occasione, la figura del suo fondatore don Diego Di Vincenzo, nel decennale della sua morte. Il prete cessò di vivere allorquando alle 8,30 del 4 luglio 2011 il suo cuore si fermò definitivamente. Il parroco-rettore, nativo di Sommatino, ordinato sacerdote nel 1969, divenne figlio adottivo di Mussomeli, dove per 40 anni esercitò il suo ministero sacerdotale, preliminarmente con vice parroco del Carmelo e poi, negli anni 70, come parroco della stessa chiesa. Un decennale commemorato con la festa dei Bambini, a cui, per la prima volta, si sono aggregati nel canto i loro genitori. Un ricordo puntuale ed applaudito dai presenti, presentato con un video di Salvatore Giardina con testimonianze di chi l’ha conosciuto e lavorato con lui. L’evento è stato organizzato dall’Associazione “Don Diego Di Vincenzo”, costituita dai suoi “fedelissimi”, successivamente alla sua morte e a futura memoria. Questo tradizionale evento, che ha avuto ed ha come scopo principale il sostegno alle popolazioni del terzo mondo, è stato presentato da Seby Lo Conte e Lia Amico, mentre Anna Mingoia ha diretto il coro dei bambini, accompagnati dalla band diretta dal M° Giuseppe Cirlincione. Nel corso della serata, caratterizzata dalla presenza di una pungente tramontana, c’è stato spazio per la esibizione della scuola di ballo ed anche per la promozione della donazione del sangue, rappresentata dal Gruppo Fratres con la sua quarantennale presenza nel territorio. Un evento contingentato incluso nel programma degli appuntamenti estivi mussomelesi.