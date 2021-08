Meteo, agosto chiude tra sole, caldo e temporali

Agosto si chiude con un meteo che segna prevalenza di sole ma anche con qualche nota instabile. Caldo nella norma e senza eccessi.

Settembre al via con il sole, ma una perturbazione potrebbe raggiungere lIitalia venerdì L’andamento del tempo sull’Italia in questo ultimo scorcio d’agosto rimane influenzato dalla circolazione di bassa pressione che abbraccia una vasta area dell’Europa centro-orientale.

L’elemento saliente- affermano i meteorologi di IconaMeteo.it – è la presenza di una massa d’aria meno calda che ha temporaneamente fatto calare le temperature verso valori anche sotto le mede stagionali. Le correnti nord-occidentali che scorrono sull’Italia sono prevalentemente asciutte, quindi foriere di un tempo per lo più soleggiato, ma anche leggermente instabili con possibili episodi temporaleschi, più probabili al Nordest e, specie domani, intorno all’Appennino centro-settentrionale con successivo possibile coinvolgimento del medio adriatico. Nei primi due giorni di settembre l’area depressionaria tenderà a traslare verso est smorzando anche questa locale instabilità; si instaurerà un temporaneo promontorio di alta pressione associato anche ad aria più calda con temperature in rialzo.

In particolare in Calabria e nelle Isole maggiori torneremo a superare i 30 gradi con locali punte in Sicilia e Sardegna vicine ai 35 gradi anche per effetto dello Scirocco.

Venerdì un nuovo impulso instabile potrebbe affacciarsi da ovest.

Previsioni per le prossime ore. Al mattino annuvolamenti sparsi su parte del Nord, Calabria e ovest Sardegna con possibili rovesci o temporali in costa su Savonese e Genovese, più soleggiato nel resto d’Italia.

Nel pomeriggio qualche nuvola in più nelle zone montuose in genere, locali rovesci sull’Appennino settentrionale e nelle Alpi piemontesi, rovesci o temporali sparsi nelle Alpi orientali con possibili locali sconfinamenti verso le pianure vicine, specie in Friuli. Tra sera e notte locale instabilità in costa su Veneto e Venezia Giulia.

Temperature massime in rialzo in Emilia e sulle zone interne e adriatiche delle regioni peninsulari, in ulteriore lieve flessione su basso Ionio e Sicilia. Caldo ovunque nella norma, con valori generalmente compresi tra 25 e 30 gradi, poco oltre solo in Sicilia.Venti: in generale deboli con residui rinforzi di Maestrale sulla Puglia meridionale.

Localmente mossi il basso Adriatico e il Mare di Sardegna; in prevalenza poco mossi i restanti bacini.

Previsioni per martedì 31 agosto. Al Sud e sulle Isole tempo in prevalenza soleggiato, salvo il passaggio di nuvolosità ad alta quota sulla Sardegna e lo sviluppo di cumuli nel pomeriggio attorno ai rilievi, ma senza fenomeni associati. Condizioni di maggiore variabilità al Centro-Nord, con spazi soleggiati più ampi al mattino sulle regioni centrali e di Nordovest. Isolati rovesci in mattinata lungo il litorale tra basso Veneto e Romagna. Da metà giornata e soprattutto nel corso del pomeriggio sviluppo di rovesci o isolati temporali nelle Alpi occidentali, attorno ai rilievi della Lombardia, delle regioni di Nordest e lungo l’Appennino centro-settentrionale, ma con possibili sconfinamenti sulle pianure adiacenti.

Tra sera e notte locale instabilità in costa sul medio Adriatico.

Temperature: minime all’alba per lo più in lieve aumento; massime in leggero rialzo al Sud e sulle Isole. Caldo ovunque nella norma, con valori generalmente compresi tra 24 e 31 gradi, poco oltre solo in Sicilia.

Venti: deboli, a prevalente regime di brezza.

Mari: generalmente calmi o poco mossi.

Previsioni per mercoledì 1 settembre. In mattinata nuvolosità residua a ridosso delle Alpi occidentali e sulle regioni del medio e basso versante adriatico, con le ultime sporadiche e brevi piogge lungo il litorale tra Molise e Gargano, ma con tendenza ad un netto miglioramento.

In giornata il tempo sarà soleggiato sulla gran parte delle regioni: da segnalare il passaggio di banchi nuvolosi ad alta quota sulla Sardegna e modesti cumuli in sviluppo attorno ai rilievi in genere, ma senza fenomeni associati.Temperature: minime e massime per lo più in lieve aumento ma con valori che, nel complesso, resteranno prossimi alla norma.

Le regioni più calde saranno Sicilia e Sardegna dove si potranno toccare punte di 32-33 gradi.Venti fino a moderati di Maestrale sul medio e basso Adriatico e da est nel Canale di Sardegna dove i mari saranno localmente mossi.

Altrove venti deboli e mari calmi o poco mossi.