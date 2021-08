Incendi in Sicilia. Manuel Bonaffini (Snalv): “La Sicilia brucia e operatori forestali costretti a turn over; Musumeci si dimetta”.

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa del segretario regionale Snalv comparto Forestali, Manuel Bonaffini sulla delicata questione legata ai lavoratori forestali in Sicilia.

“Si invia il presente comunicato stampa, che potrebbe titolarsi “Le non Promesse di Pinocchio o i non ricordi dello Smemorato di Collegno”, intendendosi per tale colui che, nel gergo comune, indica chiunque dimentica qualsiasi cosa o finge di non capire. Il riferimento è rivolto al Presidente della Regione Siciliana On. Nello Musumeci che, con il suo non fare, sta facendo, di converso, vivere a tutti i numerosi operai forestali una vicenda paradossale, quasi kafkiana.

I lavoratori in argomento, in un momento nel quale l’intera Sicilia brucia, le città isolane vengono, dapprima assalite dalle fiamme per poi essere sgomberate, i boschi vengono distrutti con un calcolo quasi scientifico, decide di sospendere o meglio di risolvere il rapporto di lavoro intanto con gli operatori della manutenzione, lasciando il patrimonio boschivo al suo segnato destino, ovvero quello di continuare a bruciare.

Si utilizzeranno così i Canadair, si impegneranno gli uomini del Corpo dei Vigili del Fuoco, in costante emergenza, si interesseranno le 25 unità aggiuntive dei Carabinieri per un loro impegno straordinario, si coinvolgerà la Protezione Civile da Nord a Sud cosicché, anche questa volta, in una vicenda pirandelliana, i lavoratori forestali formati, conoscitori del territorio, resteranno, ancora, a casa.

Quanto la Scrivente Organizzazione Sindacale sta rappresentando, stride, fortemente, con le dichiarazioni del Presidente Musumeci che sosteneva, esattamente, il contrario di quanto oggi sta permettendo con la Sua azione politica. Questa Organizzazione Sindacale non teme di essere smentita ed al riguardo richiama il contenuto dell’intervento reso dal Governatore nella Sua città, Catania, nel corso del quale, appunto al culmine della campagna elettorale, ebbe modo di sostenere che il ruolo degli operai forestali era di primaria importanza, che bisognava smetterla con il loro turn-over, che bisognava prevedere la loro occupazione anche alla dipendenze dei comuni, delle province, nei lavori di vigilanza del territorio, nella cura dei boschi, il tutto secondo un ben preciso programma.

Sosteneva, addirittura, che era, oramai, non più procrastinabile l’approvazione della riforma dei dipendenti forestali, nelle loro diverse tipologie operative, il tutto entro la scadenza del mandato parlamentare della nuova ARS, all’epoca in via di costituzione a fronte delle nuove elezioni.

Orbene, di questo tanto decantato programma, rivolto al settore della forestale, nel quinquennio trascorso, questa Organizzazione Sindacale, probabilmente perché affetta da disturbi visivi, non è riuscita a verificarne alcuna applicazione. Gli operai forestali sono ancora costretti al turn-over, ai periodi di altalenante disoccupazione, alla mancata stabilizzazione e così via dicendo.

I boschi continuano a bruciare e l’inazione del Governatore Musumeci, resta palese, anzi si distingue in negativo, certamente, con la sospensione di tutti gli addetti della manutenzione, contraddicendosi con quanto affermato nella scorsa campagna elettorale, quando sosteneva che proprio in questo periodo fosse ragionevole mantenerli in servizio. Ma tant’è il Presidente forse non ricorda quanto da Egli sostenuto per cui continua, non distinguendosi da chi lo ha preceduto, con politiche in materia per nulla fattive, ragione per la quale, questa Sigla Sindacale, con forza, chiede al Presidente Musumeci di rassegnare le proprie dimissioni stante la sua fallimentare azione politica nel settore. Lo Snalv Confsal – Comparto Forestale denuncia tale stato di cose, stigmatizza l’azione del Presidente, auspicando che l’accorato invito che, con la presente gli viene rivolto, possa trovare il suo consenso”.

Manuel Bonaffini, segretario regionale Snalv comparto Forestali.