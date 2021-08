Camposcuola 2021 a Bompensiere. Sinergia Parrocchia Comune dal 18 luglio al 31 agosto

BOMPENSIERE – Il camposcuola di quest’anno, ha responsabilizzato ancora di più i giovani, i ragazzi e le famiglie. Tutto è stato ben organizzato, anche nei minimi particolari. “La partecipazione gioiosa e fraterna – dice il parroco e Arciprete Padre Salvatore Pignatone, a questa nobile iniziativa, fa sì , che si cresca non non solo in età, ma in Sapienza e Grazia. Tanto l’entusiasmo intelligente della bella gioventù, ai molteplici momenti di gioco, di fraterna giovialità ,e di profonda formazione cristiana. Ottima la collaborazione con le autorità locali, sempre cordialmente disponibili. Infatti, la partecipazione al Camposcuola 2021 è stata notevole con la sinergia fra Parrocchia e Comune

