Caltanissetta, mercatino del libro scolastico usato: dal 17 agosto alla Casa del Mutilato

L’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra nota a Caltanissetta come “Casa del Mutilato” ha organizzato, dal 17 agosto, un “mercatino del libro scolastico usato”.

L’iniziativa è nata per supportare le famiglie nell’acquisto dei libri di testo necessari agli studenti per frequentare le scuole dell’obbligo.

Vendere i libri o i vocabolari non più necessari ma in buono stato e utilizzare il ricavato per acquistare quelli della classe successiva è molto più di una “compravendita” finalizzata a risparmiare. Il “Caro libri”, infatti, è una delle cause che portano alla dispersione scolastica e, dunque, all’impoverimento culturale dei giovani.

Chi fosse interessato, a vendere o acquistare, dal 17 agosto 2021 può recarsi alla “Casa del Mutilato” in viale Regina Margherita, 49 la mattina dal lunedì al sabato dalle ore 9:30 alle 12 e il pomeriggio dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18.