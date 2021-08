Caltanissetta, E- Women Lab, il progetto di formazione per 40 imprenditrici innovative

La Camera di Commercio di Caltanissetta, in collaborazione con e-Bay e Dintec ha promosso E- Women Lab, un’iniziativa dedicata alle imprenditrici di micro, piccole e medie imprese.

Lo scopo è quello di aiutare le aziende ad alta partecipazione femminile a potenziare le competenze digitali insegnando loro come avviare e gestire un negozio online.

“A beneficiare del canale virtuale promosso da uno dei portali più noti e affidabili d’Italia – ha spiegato la Commissaria Straordinaria della Camera di Commercio di Caltanissetta Giovanna Candura -, sono soprattutto le piccole imprese che, con bassi volumi di produzione, possono approfittare di un’espansione della propria clientela. Un ventaglio di opportunità al quale non è possibile rinunciare”.

Il progetto di Empowerment femminile è dedicato soltanto a 40 imprenditrici in tutta Italia e verrà svolto esclusivamente online.

Partecipare, dunque, sarà facile e gratuito poiché il costo della formazione delle risorse umane sarà totalmente a carico della Camera di Commercio.

“Per raggiungere la parità di genere e sfruttare le potenzialità delle donne è necessario aiutarle a emergere nel mondo del lavoro, comprese le discipline STEM – ha proseguito la Commissaria Candura -. Il nostro compito è quello di favorire la qualificazione e l’aggiornamento professionale attraverso attività di promozione e sensibilizzazione portate avanti dal Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Caltanissetta”.

Dopo il percorso di formazione per l’avvio di un’attività di e-commerce, le candidate verranno guidate nella creazione di un project work da realizzarsi durante il Black Friday e il Cyber Monday (dal 22 novembre al 5 dicembre 2021).

Ai tre migliori progetti verrà data visibilità attraverso azioni di comunicazione e di promozione a livello nazionale e verranno coinvolti i canali di e-Bay, Dintec, Punto Impresa Digitale, la rete dei Comitati per l’imprenditoria femminile, Università Bocconi e Associazione SheTeach.

Le candidature dovranno essere presentate entro il 10 settembre 2021. La selezione delle imprenditrici candidate avverrà sulla base del livello di competenze digitali misurate attraverso il Digital Skill Voyager – www.dskill.eu – e selezionando le imprenditrici che hanno ottenuto il punteggio più alto e nel minor tempo.

“Invito tutte le imprenditrici che non riusciranno a qualificarsi per entrare nel progetto nazionale a contattare l’ufficio PID – Punto Impresa Digitale della Camera di commercio inviando una mail a prenota@cl.camcom.it richiedendo un appuntamento per ottenere una consulenza gratuita, personalizzata o di gruppo – ha concluso Giovanna Candura -. I nostri Digital Promoter saranno a disposizione di tutte le vostre necessità, curiosità ed esigenze. Siamo fermamente convinti che per far crescere un territorio sia necessario creare una rete di conoscenze e competenze da mettere in comune. Un “link” che siamo ben lieti di mettere a vostra disposizione”.