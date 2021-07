Sindaci d’Italia, per Gambino “meno” gradimento. Il primo cittadino: “Stimolo a fare meglio e di più per Caltanissetta”

CALTANISSETTA – “La leggo in maniera positivo, come uno stimolo a fare meglio e di più, per la nostra città e per i suoi cittadini”. Roberto Gambino, primo cittadino del capoluogo nisseno, commenta l’indagine Governance Poll dell’istituto Noto per il Sole 24 ore. Il sindaco di Caltanissetta, ha registrato una diminuzione di gradimento: dal 58,9% al 49% e si piazza all’81mo posto.

“Leggo questa classifica come uno sprone ad un maggiore impegno, non per la graduatoria in se, ma per il bene di Caltanissetta e dei nisseni. I dati si prestano a molteplici interpretazioni, ad esempio Saia (sindaco di Milano) è nella mia posizione, pur essendo il capoluogo lombardo sinonimo di efficienza. Incide la comunicazione dei risultati raggiunti. Sono molteplici i fattori. Ma ripeto, indipendentemente da tutto, dobbiamo migliorare”.

Inevitabile la domanda sull’incidenza della pandemia, quasi due anni, sulla Governance Poll. Gambino è molto diretto: “Tutti i sindaci con vigore e determinazione abbiamo affrontato la pandemia seppur con armi spuntate. Non ci siamo tirati indietro, abbiamo dato il massimo. Il sindaco più gradito? Antonio De Caro (Bari) presidente dell’ANCI, potremmo definirlo il sindaco d’Italia. Al terzo posto, Giorgio Gori (Bergamo) la città che maggiormente ha pagato dazio in termini di vite umane e sofferenza al covid: premiato l’impegno di un sindaco che ha lottato strenuamente”

In altre città, i cittadini possono aver interpretato la pandemia e gli effetti da essa derivanti, nonostante l’impegno di chi indossa la fascia tricolore, in maniera differente. Ma tutti i sindaci hanno fatto il loro dovere“.

Sul covid Gambino vuole rimarcare un aspetto: “Siamo stati lasciati soli da Stato e Regione. Caltanissetta con i suoi 38 giorni di zona rossa, record nella penisola, ha sofferto in maniera incredibile: abbiamo fatto il nostro dovere ma da soli”.