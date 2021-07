Sicilia, Incendi. Lupo: “Musumeci cos’ha fatto per prevenire il disastro?”

“La Sicilia brucia, ma cosa ha fatto il governo regionale per prevenire questo disastro? Sono mesi che, al fianco dei sindaci, delle comunita’ locali e dei rappresentanti dei forestali, chiediamo di attivare un adeguato piano di prevenzione e di controllo del territorio, ma i nostri appelli sono stati del tutto ignorati dal governo Musumeci”.

Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo PD all’Ars che ricorda come gia’ in occasione dell’esame della finanziaria regionale il PD aveva denunciato che la scelta di utilizzare fondi europei non era compatibile con i tempi d’avvio della campagna antincendio boschivo.

Lupo sottolinea inoltre che, anche ad aprile, il PD e’ intervento nel corso di una mobilitazione delle rappresentanze sindacali del comparto forestale per chiedere un adeguato piano operativo di manutenzione dei boschi e di prevenzione degli incendi. “In diversi casi i roghi sono conseguenza di vere e proprie azioni criminali – dice Lupo – ma il governo Musumeci ha pesanti responsabilita’ di fronte al disastro di questi giorni, per cio’ che si poteva fare e non e’ stato fatto. Mi riferisco innanzitutto al mancato potenziamento di uomini e mezzi nell’azione di prevenzione, controllo e contrasto dei rischi di incendi, cosi’ come alla verifica sulla realizzazione di viali tagliafuoco.

Adesso e’ necessario accertare eventuali responsabilita’ di questi ritardi, cosi’ come e’ indispensabile una azione decisa da parte delle autorita’ competenti per individuare gli autori dei roghi. Ma serve anche la collaborazione e l’impegno da parte dei cittadini e delle amministrazioni locali: chi e’ a conoscenza, denunci i piromani – conclude Lupo – ed i Comuni si costituiscano parte civile nei processi che li vedranno coinvolti”.