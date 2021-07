Sicilia, Coronavirus: prima in Italia per nuovi contagi, 137 casi e 4 morti

Sono 137 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 142) su 10.460 tamponi processati e l’indice di positività è 1,3%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Anche oggi, come ieri, l’Isola è al primo posto per contagi, seguita da Lombardia (136 su oltre 35mila tamponi) e Campania (107 su oltre 12mila tamponi). Sono 4 i decessi giornalieri e 279 i guariti. Ancora in discesa i ricoveri: – 6 di cui due in terapia intensiva.

Attualmente ci sono 3.885 positivi in Sicilia, di cui 151 ricoverati in ospedale, 18 in terapia intensiva e 3.716 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 221.974 mentre i decessi a 5.974. Da inizio pandemia sono state 231.833 le persone contagiate in Sicilia.

A livello provinciale, sono 12 i nuovi casi a Palermo, 22 a Catania, nessuno a Messina, 15 a Siracusa, 8 a Trapani, 12 a Ragusa, 27 ad Agrigento, 32 a Caltanissetta, 9 a Enna.