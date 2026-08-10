Acquaviva Platani, 1^ passeggiata in vespa:tanta partecipazione e soddisfazione

Ad Acquaviva Platani le attese della vigilia, grazie all’organizzazione messa in campo per l’evento raduno delle vespe non hanno deluso i promotori che si sono prodigati per la sua riuscita. Il sole cocente, che sta perdurando in questo periodo, non ha influito sulla partecipazione che ha visto il piccolo centro acquavivese luogo di riferimento per tale momento aggregativo. Si sono riuniti in piazza Municipio tanti gruppi di vespisti per poi sfilare lungo le strade di Acquaviva Platani, con visita al museo dell’emigrazione e immagini sacre, per poi ritornare in piazza Plado Mosca in un clima festaiolo, con musica e panini con porchetta. Non è mancata, prima della sfilata, la benedizione dell’arciprete Padre Vincenzo Valenza che ha invitato i presenti ad un momento di preghiera. Da sottolineare che si tratta della 1° passeggiata in vespa, il cui successo ha lasciato soddisfatti gli organizzatori che l’hanno definita una giornata di passione, partecipazione e comunità, in altri termini, cuore, entusiasmo e aggregazione.. Una partecipazione straordinaria all’evento che ha portato in paese tanti appassionati provenienti da diversi centri della Sicilia. “Come Assessore allo Sport, Spettacolo e Turismo, ha dichiarato al termine della manifestazione Antonio Tagliarini., sento il dovere di rivolgere un grande e sincero grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa bellissima giornata. Un ringraziamento speciale va innanzitutto al Presidente del Vespa Club Casteltermini per aver promosso e organizzato l’iniziativa e per aver scelto Acquaviva Platani come sede di questa passeggiata. Un grazie davvero speciale va a Giuseppe Nucera e Isidoro Ingrao, che mi sono stati accanto in modo concreto durante tutta la preparazione dell’evento. Il loro aiuto, la loro disponibilità e il loro impegno sono stati fondamentali. E poi l’assessore ha sottolineato che dietro una giornata così bella e riuscita c’è il lavoro silenzioso di tante persone a cui va il suo sentito ringraziamento.