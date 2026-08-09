Caltanissetta, sanità eccellente. “Avete salvato mio fratello”, Monica ringrazia il personale dell’ospedale Sant’Elia

CALTANISSETTA – Spesso si cede alla comoda tentazione del lamento fine a se stesso, trasformando la critica verso la propria terra in un alibi per l’immobilismo. È lo sport locale preferito da chi osserva Caltanissetta solo attraverso la lente del disfattismo, incapace di riconoscere le fatiche quotidiane di chi ci vive e, soprattutto, di scorgere le eccellenze che vi operano. A questo coro stonato di polemiche sterili risponde con la forza dei fatti la testimonianza di Monica, medico anatomopatologo originario del Nisseno ma, ormai da anni, residente in Lombardia. Una voce controcorrente che sceglie di non voltarsi dall’altra parte, ricordandoci che il valore di un territorio si misura anche attraverso la dedizione di chi, tra mille difficoltà strutturali, sceglie ogni giorno di fare la differenza.

Sono una siciliana della provincia di Caltanissetta che ormai da oltre dieci anni esercita la professione di Anatomopatologo in Lombardia. Con la presente intenderei agire controcorrente, in un mondo in cui tutti sono pronti solo a lamentarsi della nostra provincia senza far nulla per tentare di invertire la rotta della negatività di ciò che si vive o che si deve affrontare, io intendo spezzare una lancia a favore della sanità nissena.

Purtroppo la nostra è di fatto una provincia molto decentrata, lontana dalle più gettonate aree turistiche, dalle zone più ricche e dotate di servizi e dí possibilità lavorative, questa realtà è innegabile, ma nonostante ciò c’ è chi tenta di superare le problematiche legate alle condizioni lavorative in cui è costretto ad agire, mi riferisco alla penuria di organico, all’ assenza o riduzione di adeguati mezzi, fornendo un servizio medico-sanitario attento e accurato.

Mio fratello ha presentato, pochi giorni fa, una lesione cerebro-vascolare che prontamente è stata riconosciuta dal personale infermieristico del triage dell’ Ospedale S. Elia che ha allertato il servizio di Radiologia e di Neurologia- unità Stroke che, lavorando sinergicamente , hanno garantito il raggiungimento di un’ esatta diagnosi e un repentino intervento che ha risolto celermente e brillantemente la problematica.

Con la presente si vuole portare un pò di luce,ricordando ai colleghi il motivo per cui continuano a esercitare la professione, nonostante tutte le criticità quotidiane.

Grazie, Monica.