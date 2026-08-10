Passaggio della campana del Rotary club di Mussomeli Valle del Platani: Vincenzo Geraci nuovo presidente

MUSSOMELI – Si è svolta lo scorso 12 luglio, nei locali della Pasticceria Normanna, in prossimità del prestigioso Castello Manfredonico, la tradizionale cerimonia del Passaggio della Campana del Rotary Club Mussomeli Valle del Platani, momento simbolico che sancisce il passaggio delle consegne tra il presidente uscente e il nuovo presidente. La nuova squadra dirigente si è insediata alla presenza dell’autorità rotariana Vito Cocita, Assistente del Governatore per i Rotary Club di Caltanissetta, Niscemi e Mussomeli Valle del Platani, e delle autorità civili e militari. In rappresentanza dell’Amministrazione comunale era presente Yosella Schifano, Assessore al Welfare, Politiche sociali e giovanili e Pari opportunità; per la Guardia di Finanza, il Luogotenente Salvuccio Imbesi. Dopo il saluto da parte del prefetto Maria Carmela Falletta e l’inno alle bandiere , si è aperta la cerimonia e la parola è passata al presidente uscente Claudio Mingoia, che ha tracciato il bilancio dell’anno sociale appena concluso. Mingoia ha espresso profonda gratitudine a tutti i soci per il sostegno ricevuto e ha ricordato con orgoglio i numerosi progetti e gli eventi realizzati sul territorio, sottolineando il valore della collaborazione, dell’amicizia e dell’impegno condiviso. Un anno sociale che il presidente Mingoia ha definito intenso e proficuo, caratterizzato da numerose iniziative di diversa natura, vissute insieme a una squadra con la quale ha condiviso momenti di lavoro, difficoltà, allegria e importanti obiettivi, sia all’interno del Club sia a livello distrettuale. I momenti più significativi dell’anno sono stati inoltre raccolti in un video, che ha ripercorso le principali attività realizzate durante il suo mandato. Nel corso della serata, Mingoia ha quindi ritenuto doveroso esprimere la propria gratitudine conferendo la massima onorificenza del Rotary International, la Paul Harris Fellow, a figure che hanno saputo incarnare i principi di etica, solidarietà e servizio propri del Rotary, distinguendosi per un impegno autentico e disinteressato. La prestigiosa onorificenza è stata conferita innanzitutto al giovane socio del Club, l’ingegner Paolo Pio Mattina, promotore e presidente nazionale dell’associazione “L’Italia nel cuore – Progetto futuro”. Mingoia ha evidenziato in particolare il suo impegno nel campo della donazione degli organi, iniziativa promossa e patrocinata dalla Camera dei Deputati, sottolineando come la sua missione e la sua dedizione rappresentino una concreta espressione degli ideali rotariani. Rivolgendosi direttamente al professionista, il presidente uscente lo ha definito un giovane intelligente, volitivo e generoso, ringraziandolo per aver dato, attraverso il suo impegno, insegnamento, lustro e onore al Club. Il riconoscimento è stato quindi assegnato alla Croce Rossa Italiana – Sezione di Mussomeli, diretta dal dottor Daniele Frangiamore, anch’egli socio del Club. Il presidente uscente ha voluto premiare l’impegno costante e proficuo della sezione nei confronti della comunità locale, sottolineando la dedizione e la sensibilità con cui quotidianamente viene svolta l’attività sul territorio, quale autentico esempio di spirito di servizio. Infine, la Paul Harris Fellow è stata conferita al professor ingegner Enzo Vullo, socio onorario del Club e illustre docente in quiescenza di ingegneria meccanica presso prestigiose università italiane. Mingoia ha elogiato Vullo quale uomo di elevata cultura, capace di arricchire numerosi incontri del Club con le sue dotte disquisizioni e i suoi preziosi interventi. È stato inoltre sottolineato il valore della sua produzione scritta, attraverso la quale il professore ha saputo raccontare e tramandare con passione la storia, l’arte e le tradizioni della propria terra, lasciando una significativa impronta culturale. A conclusione del proprio intervento, Claudio Mingoia si è rivolto al socio Vincenzo Geraci, formalizzando il passaggio del testimone e augurandogli un proficuo anno rotariano, nel segno della stima, dell’affetto e dell’amicizia che li uniscono. Il neo Presidente Geraci, ha presentato con entusiasmo il Consiglio Direttivo, così composto: presidente eletto Pasquale Marino, vicepresidente Giuseppe Di Carlo, past president Claudio Mingoia, consigliere segretario Gero Ferlisi, consigliere tesoriere Roberto Di Leo e prefetto Maria Carmela Falletta. Completano il Consiglio i consiglieri Giuseppe Baglio, Giuseppe Misuraca, Norina Ferlisi e Marco Munafò.Fanno inoltre parte della squadra il presidente del Rotaract Mussomeli Valle del Platani, Salvatore Diliberto, e la presidentessa dell’Interact Mussomeli Valle del Platani, Sofia Castiglione, a testimonianza della stretta sinergia tra il Rotary Club e le sue realtà giovanili. Nel corso della serata, il presidente Geraci ha anche presentato le commissioni di lavoro, illustrando gli obiettivi e le linee programmatiche del nuovo anno rotariano ed ha inoltre annunciato i prestigiosi e non pochi incarichi distrettuali conferiti ai soci del Club, condividendo con i presenti l’impegno e la determinazione della nuova dirigenza nel proseguire le attività di servizio e i progetti a favore del territorio. La cerimonia si è conclusa, come da tradizione, con il suggestivo rintocco della campana, effettuato dai due presidenti che hanno impugnato insieme il martelletto. Un gesto dal forte valore simbolico, che rappresenta visivamente il passaggio del testimone, la continuità dell’azione del Club e la condivisione delle responsabilità tra la vecchia e la nuova guida. La serata è proseguita in un clima di amicizia e partecipazione, rinnovando lo spirito di servizio che anima il Rotary e confermando l’impegno del Rotary Club Mussomeli Valle del Platani a promuovere iniziative di valore sociale, culturale e solidaristico a beneficio della comunità