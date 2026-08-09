Sicilia. Isole minori, Aricò: «Governo regionale al lavoro per scongiurare l’aumento tariffario sui collegamenti statali»

«Stiamo lavorando in questi giorni per trovare una soluzione che permetta di scongiurare l’aumento tariffario della commessa ministeriale relativa ai collegamenti statali con le isole minori della Sicilia. Si tratta di un tema su cui c’è il massimo impegno del governo regionale e che lo stesso presidente Renato Schifani sta seguendo con attenzione. Lunedì mattina incontreremo gli operatori economici con lo scopo di individuare assieme le possibili soluzioni per evitare i rincari e garantire la continuità dei collegamenti». Lo dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò.

«Vogliamo ribadire con chiarezza, però – prosegue Aricò -, che per chi ha acquistato il biglietto entro il 9 agosto non ci saranno aumenti tariffari e che la stagione non è compromessa. Auspichiamo, con l’impegno di tutti, di riuscire a scongiurare l’aumento tariffario e tutelare così non solo i turisti e i viaggiatori, ma anche le comunità e le imprese delle isole».

L’assessore annuncia inoltre una soluzione per gli operatori dell’emergenza-urgenza del 118: «Abbiamo trovato una soluzione e già domani pensiamo di essere nelle condizioni di presentare il provvedimento che la Regione intende adottare».