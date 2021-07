Sicilia: 27% di lavoratori approfittano dello smart working per tornare a casa

La Sardegna e’ la regione italiana piu’ interessata dal fenomeno degli ‘smart worker di ritorno’, quella in cui, causa Covid, sono rientrati lavoratori in misura maggiore rispetto a coloro che sono usciti (+40%).

Percentuali alte si registrano anche in Sicilia (+27%) e Calabria (+21%).

Sono circa 9 mila i sardi fuori sede, in smart e remote working, che hanno approfittato della pandemia per tornare e trasferirsi in una citta’ diversa da quella in cui ha sede l’azienda che li ha reclutati o dove vivevano prima del lockdwown.

La stima emerge da un’indagine commissionata da Facile.it a mUp Research e Norstat basata sulle richieste di linee Adsl e connessioni ad alta velocita’: fra marzo 2020 e gennaio 2021 l’incremento e’ stato del 15,9% nell’isola, il piu’ alto in Italia.