Pignatone (M5S): “Dalla Camera arriva il Sì al Decreto Sostegni bis con due miliardi di euro per l’agroalimentare”.

“Dalla Camera arriva il SÌ al Decreto Sostegni bis: ben 2 miliardi andranno all’agroalimentare. Da sempre, il comparto è uno dei punti di forza della nostra economia, fondamentale soprattutto in Sicilia e così nelle regioni del Sud Italia. Il settore, però, purtroppo, sta attraversando un grosso periodo di difficoltà, anche a causa dell’emergenza in corso. Abbiamo fatto un lungo lavoro all’interno della commissione Agricoltura della Camera, per rafforzare e dare un nuovo slancio alle nostre imprese agricole. Con il decreto Sostegni bis, a cui adesso manca solo il passaggio in Senato per l’approvazione definitiva, abbiamo dunque destinato importantissime cifre all’intero comparto, a cui si aggiungono misure di carattere amministrativo e di incentivi per giovani, donne e occupazione. Norme che si attendevano da molto tempo, anche in materia di semplificazione”.

Così il deputato M5S alla Camera Dedalo Pignatone.

“Tra le principali misure: bonus braccianti e pescatori 448 milioni di euro; fondo solidarietà nazionale 161 milioni di euro (5 milioni per api); estensione donne regime agevolazione autoimprenditorialità; promozione lavoro agricolo percettori reddito di cittadinanza e ammortizzatori sociali 58,9 milioni di euro; fondo bovini 5 milioni di euro; fondo agrumi 5 milioni di euro; fondo filiere e distretti bio 15 milioni di euro; contributi birra artigianale 10 milioni di euro (0,23 euro per litro); compensazione fondi Feasr 92,7 milioni di euro; esonero contributi previdenziali febbraio 2021 72,5 milioni di euro; agevolazioni Iva zootecnica (9,5% in compensazione); agriturismi – i lavoratori diventano agricoli; barbabietola da zucchero 25 milioni di euro; anticipazione pagamenti diretti Pac 2021 (70% entro fine luglio); garanzie Ismea 80 milioni di euro; Nuova Sabatini 425 milioni di euro; progetti di sviluppo per l’agricoltura innovativa e di precisione 500 mila euro”.