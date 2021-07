Mussomeli in soccorso degli allevatori sardi

MUSSOMELI – La comunità mussomelese si mobilità in soccorso degli allevatori sardi. Sono davvero grato agli agricoltori ed allevatori di Mussomeli che, in questi ultimi giorni, mi hanno contattato in massa dandomi la loro disponibilità per intervenire (inviando foraggio gratuito) in soccorso dei loro colleghi allevatori sardi, messi in ginocchio dall’emergenza incendi scoppiata, in questi giorni, in Sardegna che sta causando danni gravissimi al settore zootecnico mandando in cenere interi capi di bestiame e grandi quantitativi di foraggio.

” Ancora una volta, i nostri agricoltori ed allevatori dimostrano di avere un cuore smisurato, dimostrandosi sempre pronti ad atti di grande generosità e solidarietà nei confronti di comunità che hanno bisogno.

Ho già preso contatto con la Protezione Civile Sarda e nelle prossime ore farò una chiamata a raccolta incontrando ed invitando, insieme alla mia amministrazione, tutti gli agricoltori disponibili a far parte di questa carovana di solidarietà in partenza da Mussomeli, direzione Sardegna.

Orgoglioso di avere una comunità solidale come quella di Mussomeli”, la commentato il sindaco Catania.