Mussomeli, donazione dell’Associazione ViVi all’Ospedale di Mussomeli

MUSSOMELI – Animata come sempre dalla stessa vitalità e dallo stesso entusiasmo, l’Associazione ViVi torna ad operare con convinzione e determinazione a vantaggio di quelle realtà che si occupano dei più deboli, anziani, bambini o, come in questo caso, le persone che hanno bisogno di cure ospedaliere.

È prevista infatti per domani, 6 luglio alle ore 17.00, la donazione al P.O. “Maria Immacolata Longo” di Mussomeli di un dispositivo riscaldatore termoregolato per sala operatoria. La realtà ospedaliera è stata già in passato tra quelle cui l’Associazione si è rivolta, ed oggi torna ad essere presa in considerazione.

Il motto dell’Associazione ViVi, “Sorridere si può”, dunque, non passa mai in secondo piano, ma torna a farsi sentire e ad animare i soci di un’Associazione che, nata nel 2014 da un evento tragico, ha saputo trasformare il dolore in tante iniziative positive a vantaggio di chi soffre.

L’impegno dell’Associazione, dunque, continua costante e gli instancabili soci, soddisfatti del loro operato, colgono anche l’occasione per ringraziare tutti coloro che con la loro generosità contribuiscono a realizzare ogni nuovo progetto e ad aiutare coloro che più di tutti hanno bisogno di sorrisi e di serenità.