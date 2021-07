Mussomeli, chef inglese ha aperto cucina comunitaria

MUSSOMELI – Danny è un importante chef inglese, molto seguito sui social, che ha aperto la sua cucina comunitaria (Community Kitchen) a Mussomeli.

Arrivato qui nella Terra di Manfredi, Mussomeli per acquistare una casa a 1€, ne ha già prese due, ha affittato il suo locale e ha realizzato il suo sogno. Adesso sta già collaborando con molte associazioni del territorio e la sua missione è insegnare il mestiere del cuoco ai bambini. Lo fa senza scopo di lucro, con i suoi soldi. E grazie anche all’aiuto di molti imprenditori di Mussomeli, come Vincenzo Terrazzino che con i suoi Supermercati QUICK SISA ha messo a disposizione gratuitamente gli alimenti per dar vita a questa realtà, ieri ha aperto la sua cucina in piazza Umberto. I cibi freschi verranno donati ogni giorno alle parrocchie e alle associazioni che aiutano i più deboli e gli anziani che vivono da soli.

Danny McCubbin, dice il vicesindaco- assessore Toty Nigrelli è una bellissima persona ed è una grande risorsa per Mussomeli. Sono felice, da amministratore,conclude Nigrelli, che persone come lui vengano e si trasferiscano a Mussomeli.